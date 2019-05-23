Если смотреть на дальневосточные регионы в экране телевизора, то может показаться, что все просто замечательно. Где-то что-то построили, дальневосточный гектар получают даже староверы из Бразилии, а осиротевший медвежонок обрел приют. Но дальневосточники при этом голосуют ногами - отток населения продолжается. А те, кто остается, относятся к инициативам и работе местных властей с долей здорового скепсиса, одно радует – Путина любят. В целом уровень доверия региональным властям, что называется, просел за последние 5 лет. Причем, по данным DEITA.RU, касается это различных социальных групп – от матерых бюджетников до прожжённых коммерсантов и пресловутых региональных элит.

На лицо рост протестной активности, от которой чиновники перестали лечить уже даже обещаниями, а просто перешли к забавной игре со статистическими данными. При этом упорно закрываются глаза на то, что протестная активность — это следствие, а не причина. Она не возникает на пустом месте – это все несбывшиеся ожидания, невыполненные обещания, недоделанная работа. А тут еще и рост криминала во власти – по забавному стечению обстоятельств люди, вдруг пожелавшие занять посты глав муниципалитетов или, так сказать, «встроиться» каким-то иным образом в «круги, ответственные за принятие решений» на отдельно взятой территории, в той или иной степени были связаны с криминалом, либо имели судимости. Говорят, что среди них даже попадаются кандидатуры, в отношении которых ходят упорные слухи о том, что они, мол, «согласованы с самим губернатором». Врут, конечно же, такого просто быть не может… У нас демократические институты и свобода волеизъявления граждан… Вообще бравировать связями с губернатором почему-то в последнее время стало модно среди криминалитета в Приморье – не так давно владивостокская полиция уже задерживала одного такого фигуранта, который представлялся «помощником» главы региона, врал, как оказалось!

Сами выборы глав муниципалитетов в Приморье все больше приобретают черты этакого дальневосточного триллера – прямо таежный «Твин Пикс» какой-то. Казалось бы, если организуются выборы, то они должны как минимум пройти. Если вдруг на них выбрали не того, кого «наверху» хотел бы кто-то, то это не удар, а выбор населения или его представителей. Если же выборы вообще проваливаются, тут явно что-то было сделано не так.

В северных городах Приморья выбранных мэров нет уже давненько: срок полномочий истек по разным причинам в лето-осень 2018 года. За выборами губернатора и главы Владивостока, Арсеньев и Дальнегорск как-то подзабылись. Управляются города первыми заместителями, граждане особо не ропщут, гневными обращениями по пустякам не закидывают, трассы не перекрывают. Согласно действующему краевому законодательству, прямых выборов глав нет, а значит можно влиять на их результаты с помощью местных депутатов. Надо лишь договориться с народными избранниками.

Но когда руки дошли до организации выборов мэров, то случились два эпичных провала, при чем один из них преподносится заинтересованными лицами как «на самом деле победа», мол, такой вот электоральный маневр. В Арсеньеве конкурсная комиссия предпочла «отсеять», не допустив до голосования в Думе Алексея Бирюкова, имеющего, по информации DEITA.RU, поддержку градообразующих предприятий и их руководства. В результате кандидат, который отчего-то считается «креатурой власти» - Владимир Авагимян, 21 мая на заседании Думы набрал 10 голосов за и 11 против, мэром не став. Вот ведь незадача – электоральный маневр, однако… Еще одно голосование назначено на 27 мая. Видимо, в надежде, что кого-то из депутатов удастся тем или иным образом переубедить. При этом ситуация, когда в каком-нибудь небольшом моногороде пытаются «нагнуть через колено» не только пресловутые «местные элиты», но и поставить у руля персону с сомнительной популярностью, явно не будет способствовать снижению той самой пресловутой протестной активности. В таких местах все, как правило, знают – кто за что сидел, с кем и за сколько дружил и на месте какого детского садика себе коттедж построил, полагают опрошенные DEITA.RU эксперты.

В чем-то схожая ситуация произошла в апреле и в Дальнегорске. С той лишь разницей, что здесь в «финал» не прошел вообще никто, вот это чудо в аномальной зоне Приморья и преподносят отчего-то как большую победу. При этом, как стало известно DEITA.RU, желающие занять вакантное место градоначальника были, предпринимались интересантами и попытки презентовать свою кандидатуру краевым властям, ходили даже слухи о том, что есть кандидатура, этими самыми властями «согласованная». Однако конкурсная комиссия, рассмотрев личностные и профессиональные качества претендентов, не смогла рекомендовать никого из них в качестве кандидата на должность главы Дальнегорского городского округа. Очевидно, «согласованный» где-то потерялся… Сейчас завершается подача документов в перезапущенной процедуре выборов. Однако, пока на высокую должность претендуют все те же кандидаты, что и в прошлый раз. Возможно, стоит присмотреться повнимательнее к ним, и выбрать человека, который умеет договариваться с местными элитами? Или ну их, эти элиты… само как-нибудь разрешится. При этом вся эта «победа» происходит на фоне роста криминальной активности в муниципалитете. Причиной тому откровенно непростая ситуация с градообразующими предприятиями, отток населения, трудности в социальной сфере и работе правоохранительных органов. При этом «на местах» даже не удивляются происходящему и допускают вероятность того, что к руководству городом могут прийти представители откровенно криминальных структур, «замаранные», например, в убийстве одного из кандидатов на должность мэра города в 2006 году – Дмитрия Фатьянова.

Ситуация усугубляется тем, что федеральный центр всерьез озаботился работой с протестной активностью россиян, именно она очень волнует Кремль. Напомним, что это новый KPI в оценке внутриполитического блока как администрации президента, так и региональных властей.

Дмитрий Санников