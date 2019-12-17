Криминальное Приморье: обыски, аресты и приговоры 2019 года

Силовые задержания, аресты, обыски и главные судебные приговоры уходящего года - в обзоре DEITA.RU.

2019 год Приморью запомнится сменой руководителей основных силовых ведомств Приморья. В феврале приморскую прокуратуру возглавил Николай Пилипчук, работавший ранее с Олегом Кожемяко в Амурской области. Прокурора назначил президент Владимир Путин после того, как кандидатура была согласована с депутатами Законодательного собрания. После в апреле был уволен генерал-майор юстиции Сергей Грызыхин с должности руководителя Следственного комитета по Приморскому краю, следом за ним пошел его заместитель Виталий Герлиц. На протяжении полугода следком был без начальника, пока в октябре ведомство не возглавил Владимир Фомин. Новый руководитель возглавил Приморское отделение ФСБ России этим летом. Денис Симонов до этого работал в Амурской области в аналогичном ведомстве, как раз в тот период, когда там губернаторствовал Кожемяко. А в октябре во Владивостоке начал работать Девятый кассационный суд общей юрисдикции. Суд третьей инстанции расположился в бывшем здании Арбитражного суда. Возглавил работу суда Александр Хижинский, ранее руководивший Приморским краевым судом на протяжении почти 20 лет.

В современной российской политической традиции карт-бланш на смену силового блока в регионе обычно дается вновь избранному губернатору, для того, чтобы он мог выстроить вертикаль, что называется «под себя».

Со сменой руководства силовиков не заставили себя ждать и громкие задержания.

Первым взяли начальника Управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю. Андрей Миляев был задержан в конце июля, в его квартире и рабочем кабинете прошли обыски. Арест производили сотрудники ФСБ и Шестого СУ СК.

Как сообщалось в СМИ, его подозревают в превышении полномочий и получении взяток, от бизнесмена, который занимался незаконными рубками леса. Через несколько дней сотрудниками ФСБ России и следователями СУ СК по Приморью был задержан бывший директор МУП «Некрополь» Игорь Бабынин. Его подозревают в получении крупной взятки в десятки миллионов рублей, за покровительство в похоронном бизнесе другим коммерческим компаниям. В это же время в офисе МУПа проходили обыски. Силовики наведались и в «Приморский водоканал», по делу о много страдальных очистных Владивостока.

Под занавес 2019-го силовики нагрянули с обысками в администрацию Владивостока и даже «белый дом». В городском хозяйстве правоохранителей заинтересовал ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и Качественные Дороги». Как уточнили в мэрии, речь идет о ремонте 2018 года. Предполагается, что одна из коммерческих компаний подменила бумаги, получив деньги за фактически невыполненные работы. Также в мэрии заявили, что администрация является потерпевшей стороной, а ее сотрудники оказывают все возможную поддержку следователям.

В администрации Приморья силовые ведомства заинтересовались работой департамента лесного хозяйства. Эта сфера деятельности особенно интересует федеральные власти. Уже несколько раз звучали идеи от разных федеральных чиновников и законодателей о запрете реализации леса в Китай. По мнению экспертов, это одна из самых криминализированных отраслей. Пример тому - приговор бывшему руководителю департамента лесного хозяйства Приморского края Владимиру Иванову, вступивший в силу этой весной. Его приговорили к 4 годам лишения свободы и штрафу в 35 млн рублей. Суд счел доказанным получением им взятки, которую он и потребовал с лесозаговительных компаний. Сумма взятки исчислялась сотнями тысяч долларов США.

Но это не единственный громкий финал уголовного дела в уходящем году. Так, в 2019-м наконец закончилось рассмотрение дела экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, а также к штрафу в размере 500 млн. рублей. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин в своем интервью «РГ» назвал Пушкарева в числе главных коррупционеров страны.

Еще один приговор был вынесен экс-ректору ДВФУ Сергею Иванцу. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Сергей Иванец шел по статье 160 УК РФ «Растрата». Суд счел доказанной его виновность в растрате бюджетных средств во время реализации проекта «Электронный университет». Помимо Иванца также были осуждены его заместители и руководители компаний, которые должны были реализовать проект.

До конца года остались считаные недели, однако не стоит исключать, что под самый конец силовики могут еще кого-нибудь навестить.