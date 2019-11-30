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Криминальный авторитет передан из Японии в Россию
В Россию из Японии в сопровождении сотрудников правоохранительных органов экстрадирован Александр Золенко, сообщает DEITA.RU по материалам МВД России.
По имеющейся у российских силовиков информации, в период с 1992 года по 2006 год он был активным участником и одним из лидеров организованного преступного сообщества, на счету которого убийства, угоны транспортных средств, отмывание денежных доходов, приобретенных в результате преступлений. Как предполагают полицейские, криминальная группировка осуществляла противоправную деятельность на территории Дальнего Востока.
В розыск Александра Золенко объявили по запросу УВД России по Сахалинской области. Теперь впервые состоялась экстрадиция фигуранта уголовного дела в Россию из Японии. Доставят разыскиваемого сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН в Москву.
«Нет, что бы что-то хорошее из Японии привезти», - комментируют российские пользователи Сети.
Дмитрий Санников