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26 Ноябрь 2019, 16:15

Криминальный авторитет передан из Японии в Россию

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В Россию из Японии в сопровождении сотрудников правоохранительных органов экстрадирован Александр Золенко, сообщает DEITA.RU по материалам МВД России.

По имеющейся у российских силовиков информации, в период с 1992 года по 2006 год он был активным участником и одним из лидеров организованного преступного сообщества, на счету которого убийства, угоны транспортных средств, отмывание денежных доходов, приобретенных в результате преступлений. Как предполагают полицейские, криминальная группировка осуществляла противоправную деятельность на территории Дальнего Востока.

В розыск Александра Золенко объявили по запросу УВД России по Сахалинской области. Теперь впервые состоялась экстрадиция фигуранта уголовного дела в Россию из Японии. Доставят разыскиваемого сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН в Москву.

«Нет, что бы что-то хорошее из Японии привезти», - комментируют российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников

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