Находка погрязла в 90-х, а полиция бездействует, сообщает DEITA.RU.

Последние несколько лет в Находке с завидной периодичностью поджигают магазины, рестораны, павильоны и другие объекты предпринимательской деятельности, об этом пожаловался один из предпринимателей приморского города прокурору Приморского края во время "Открытого разговора", который состоялся в рамках краевой бизнес-конференции сегодня, 22 мая, сообщает DEITA.RU.

По словам предпринимателя из Находки, в городе в последние несколько лет стала набирать обороты нехорошая тенденция нечестной конкурентной борьбы, совсем как в 90-е годы.

«Горят рестораны, магазины, павильоны, сожгли дотла таксомоторную компанию, все машины. Есть видеосъемки камер наружных наблюдений, как пытались сжечь производственную базу, заходили на нее с огнестрельным оружием, стреляли в сторожа, у которого сохранились вещи нападавших и даже кровь одного из них. Один из поджигателей едва сам не сгорел. Но каких-либо действий со стороны правоохранительных органов не видно», - рассказал председатель Находкинского местного отделения «Опоры России» Максим Пастушенко.

По его словам, нападение на производственную базу произошло 8 апреля, спустя полтора месяца полиция никаких действий в виде следственных экспериментов или вызовов на допросы не совершала. Также он отметил, что местное отделение общественной организации в Находке периодически проводит встречи с предпринимателями и властью, приглашая к диалогу представителей органов исполнительной власти.

«На приглашение откликнулся транспортный прокурор и ежемесячно помогает предпринимателям с возникшими у них вопросами. Однако прокурор города проигнорировал наше приглашение», - добавил представитель общественной организации.

Прокурор Приморья Николай Пилипчук поинтересовался у предпринимателя, возбуждены ли уголовные дела, а после пообещал обратить внимание на криминогенную обстановку в Находке.

Напомним, что случаи поджогов в Находке имеют достаточно массовый характер. Так, 8 апреля, вечером в городе Находка начался пожар в торговом доме «Аквамарин». В конце декабря 2018 года в Находке подожгли ресторан японской кухни сети «Токио», видео с поджигателем было распространено в Сети.

Иван Крышан