Почти 70% сельхозпродукции жители Приморья произвели на личных подсобных хозяйствах, сообщает DEITA.RU. Общий выпуск продукции в первом полугодии 2019-го потянул на 6,2 миллиарда рублей.

Такие данные предоставлены статистической службой Приморского края. Согласно ей, в крае по сравнению с прошлым годом сократился выпуск мяса: свинины, птицы, полуфабрикатов, хлебобулочных изделий и мороженного.

«Основными производителями мяса (49%) и молока (45%) в Приморье за первое полугодие стали хозяйства населения. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 11% от общего объема мяса и 22% — молока», — сообщили в Приморскстате.

При этом в первое полугодие увеличился выпуск минеральных вод, рыбы, колбасы, молока и растительного масла.

Напомним, что в Приморье 4 года как создана сельскохозяйственная ТОР «Михайловский», где должны были реализовываться сельскохозяйственные проекты для внутреннего рынка и на экспорт. На сегодняшний день там работает несколько крупный предприятий по производству свинины.

Однако с начала года на них отмечается значительное снижение производства мяса из-за вспышки ящура. Эпидемия подкосила поголовье скота, и на протяжении более полугода крупные предприятия не могут оправиться, о чем говорят статистические данные.

Кроме того, недавно в Приморье был анонсирован крупный российско-китайский сельскохозяйственный проект. Поможет ли он насытить внутренний рынок качественной и недорогой продукцией и улучшить качество жизни приморцев – вопрос пока остается открытым. Существующие крупные проекты, реализуемые на территории региона, пока не стали драйверами развития экономики.

Иван Юрьев