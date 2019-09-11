Кризис хорошо сказался на российских семьях

Кризис благоприятно сказался на брачных союзах россиян, сообщает DEITA.RU.

Из-за ощутимого экономического кризиса россияне стали меньше разводиться, однако по количеству разводов наша страна по-прежнему занимает одно из лидирующих мест.

Так, за первые семь месяцев 2019 года на каждую тысячу браков приходилось 621 развод, а это, между прочим, почти на 86 разводов меньше, чем годом ранее, приводит неутешительные данные Росстат.

Как пишут «Известия», из-за того, что в России с каждым годом все больше и больше ощущается экономический кризис, россиянам стало не выгодно разводиться, ведь совместное хозяйство вести выгоднее.

Отмечается, что не менее важным фактором является попытка властей укрепить союз россиян различными льготами. Например, семейная ипотека и ипотека для молодой семьи помогают сохранять семьи. Интересно, что семьи, где супруги выплачивают крупный кредит, разводятся в десять раз реже.

Екатерина Брязгунова