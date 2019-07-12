Стало известно, за какое время лучше всего возвращать ипотечный кредит, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Федерал Пресс".

Проректора Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов заявил, что три-четыре года являются оптимальным временем для возврата кредита для россиян.



По его словам, срок возврата ипотеки, превышающий пять лет, означает для заёмщика более высокие риски просрочек и невыплаты из-за периодических кризисов в экономике.

Сафонов отметил, что исключением из этого правила могут стать льготные категории заемщиков, к которым государство относится более мягко.

Экономист советует применять постепенный метод, когда сначала покупается "однушка", затем двухкомнатная квартира и так далее.

Дмитрий Шевченко