В селе Чемодановка Пензенской области в рамках уголовного дела задержано еще 12 человек, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Следственный комитет России.

Ранее в рамках уголовного дела по нескольким уголовным статьям, в том числе убийство, хулиганство, покушение на убийство, были заключены под стражу трое мужчин. Позднее двое были арестованы, третий задержан на 72 часа, пока не станет ясно, можно ли его изолировать от общества по состоянию здоровья. Отмечается, что мужчины свое участие в конфликте не отрицают.

Позднее после ряда допросов и опросов и более подробного изучения ситуации были задержаны еще 12 человек. Один из них и подозревается в убийства 34-летнего жителя Чемодановки. В скором времени каждому из задержанных будет предъявлено обвинение, которая зависит исключительно от роли и участия в сельском дебоше.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 14 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка, в результате которой пять человек получили травмы, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Один мужчина скончался.

Екатерина Брязгунова