Кругом одни бордюры: дорожный тренд Владивостока заметили в Приморье

Приморцы в социальных сетях и мессенджерах все чаще отмечают, что бордюры начали менять по многим поселениям края, сообщает DEITA.RU. Заданный Владивостоком тренд вышел за пределы столицы.

После дорожно-бордюрного скандала во Владивостоке внимательнее к дорожным работам стали не только жители столицы. В редакцию DEITA.RU приморцы прислали фотографии, на которых видно, что в Уссурийске и в Михайловке также начали менять бордюры. Причем жители края подчеркивают, что замена бордюров стала массовой. Так, в Михайловке бордюры меняют около Дома культуры по адресу улица Красноармейская, 14.

Так, работы по замене асфальтового покрытия и бордюрного камня могут проходить в рамках трех контрактов опубликованных администрацией Михайловского муниципального района. Примерно такая картина с заменой бордюров происходит и в Уссурийске, там даже больше локаций, где проходит ремонт и замена бордюра.

Тренд бордюров во Владивостоке задал полпред Юрий Трутнев, который во время инспекции в городе по дорогам высказал своих замечания мэру Олегу Гуменюку. После волны негатива журналисты DEITA.RU смогли выяснить, что заменой бордюрного камня в этом году в городе занимается компания, которой владел Олег Гуменюк. Напомним, что Олег Гуменюк заявлял полпреду президента, что в городе меняется только 30% всех бордюров. При этом директор УДИБ Сергей Макаров в городской думе отчитался о 10% замененных бордюров. Кто реально их считает, и куда они деваются, неизвестно.

Иван Юрьев



