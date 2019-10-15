telegr wh call

Новости

«Это полный контроль над жизнью каждого»: эксперт об инициативе Путина

16 Октябрь 2019, 00:30

Госдума прокомментировала введение единой платежки по ЖКХ

15 Октябрь 2019, 23:45

Обязательную комиссию для всех клиентов вводит Сбербанк

15 Октябрь 2019, 23:15

Матерей-одиночек лишат детских пособий

15 Октябрь 2019, 22:45

Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году

15 Октябрь 2019, 22:15

Запад встрепенулся: Шойгу поднимает ядерные силы

15 Октябрь 2019, 21:45

Отмену моратория на смертную казнь все же рассмотрит Госдума

15 Октябрь 2019, 21:15

Большегруз протаранил легковушку: пробка образовалась в столице

15 Октябрь 2019, 20:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Кругом одни бордюры: дорожный тренд Владивостока заметили в Приморье

бордюр, дорожные работы

Приморцы в социальных сетях и мессенджерах все чаще отмечают, что бордюры начали менять по многим поселениям края, сообщает DEITA.RU. Заданный Владивостоком тренд вышел за пределы столицы.

После дорожно-бордюрного скандала во Владивостоке внимательнее к дорожным работам стали не только жители столицы. В редакцию DEITA.RU приморцы прислали фотографии, на которых видно, что в Уссурийске и в Михайловке также начали менять бордюры. Причем жители края подчеркивают, что замена бордюров стала массовой. Так, в Михайловке бордюры меняют около Дома культуры по адресу улица Красноармейская, 14.

Так, работы по замене асфальтового покрытия и бордюрного камня могут проходить в рамках трех контрактов опубликованных администрацией Михайловского муниципального района. Примерно такая картина с заменой бордюров происходит и в Уссурийске, там даже больше локаций, где проходит ремонт и замена бордюра.

Тренд бордюров во Владивостоке задал полпред Юрий Трутнев, который во время инспекции в городе по дорогам высказал своих замечания мэру Олегу Гуменюку. После волны негатива журналисты DEITA.RU смогли выяснить, что заменой бордюрного камня в этом году в городе занимается компания, которой владел Олег Гуменюк.  Напомним, что Олег Гуменюк заявлял полпреду президента, что в городе меняется только 30% всех бордюров. При этом директор УДИБ Сергей Макаров в городской думе отчитался о 10% замененных бордюров. Кто реально их считает, и куда они деваются, неизвестно.

Иван Юрьев

фото

Читайте также:

Ларьки и царьки: Трутневу придется смириться с Владивостоком 90-х

«Это просто беспредел»: Мэр Владивостока пошел против Путина

Мэрия Владивостока объявила войну СМИ

Популярное

Владельцев банковских карт ждет новое уведомление банка

Квитанция ЖКХ изменится до неузнаваемости

Кожемяко снизил районный коэффициент

Судьбу детей погибшей при обрушении дома решит Кожемяко
Загрузка...
Загрузка...