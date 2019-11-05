Крупная компания перешла на четырехдневную рабочую неделю

Компания Microsoft провела эксперимент в своем японском подразделении, переведя его на четырехдневную рабочую неделю, сообщает DEITA.RU по материалам NIKKEI BP.

Как пишет японское издание, это решение позволило увеличить производительность труда почти на 40% - 39,9%. Эксперимент проходил один месяц. Работники получали ту же зарплату, что и при пятидневной рабочей неделе. При этом им давали советы по личностному развитию и семейному благополучию. Большинство совещаний, которые ранее могли занимать несколько часов, перенесли онлайн и ограничили 30 минутами.

В результате эксперимента удалось не только увеличить производительность труда, но и сократить издержки. расходы на электроэнергию на 23% и траты бумаги на 58,7%. Подавляющее большинство (92,1%) сотрудников заявили, что им понравилось работать четыре дня вместо пяти. Японское подразделение Microsoft собирается провести подобный эксперимент еще раз этой зимой.

В России идею о четырехдневной рабочей неделе активно продвигает председатель правительства Дмитрий Медведев. В принципе, действующее законодательство не мешает и сегодня организовать четырехдневную рабочую неделю. Трудовой Кодекс говорит нам о том, что «Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю». А это вовсе необязательно 8 часов в день. Это вполне может быть и 4 дня по 10 часов. Как раз в духе идей Дмитрия Медведева о четырехдневной рабочей неделе.

Другое дело, что мы живем не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы хорошо жить. При введении четырехдневной рабочей недели люди должны как минимум получать не меньше, чем они получают. У японцев в подразделении Microsoft такое получилось, причем без увеличения продолжительности рабочего дня и при сохранении размера заработной платы.

Дмитрий Санников