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Крупная компания попала «в лапы» оборотня из Россельхознадзора
11 Сентябрь 2019, 18:45
В приморском городе Находке следственные органы возбудили уголовное дело в отношении представителя Россельхознадзора, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по региону.
Как рассказали в ведомстве, более полугода, начиная с декабря 2018-го по август 2019 года, начальник Юго-Восточного отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору требовал от коммерческой компании, которая занимается лесоматериалами, по 1,5 тысячи рублей за каждый досмотренный вагон в качестве взятки.
Требование взятки основывалось на том, что иначе бездействие может причинить вред, в том числе финансовый, предприятию. Таким образом мужчине удалось «заработать» порядка 300 тысяч рублей.
Отмечается, что для получения взятки госслужащий прибегал к помощи посредника, в то время как взяткодатель действовал в интересах следствия.
На данный момент в отношении работника Россельхознадзора возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» УК РФ. Он помещен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Посредника также ждет наказание в рамках уголовной статьи «Посредничество во взяточничестве». Он может попасть в места не столько отдаленные на десять лет.
Екатерина Брязгунова
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