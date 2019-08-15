15 Август 2019, 14:15
Крупная корпорация призналась в прослушке пользователей
Источник изображения: Сергей Трэйне
Microsoft поставила перед фактом своих пользователей. Корпорация продолжает прослушивать личные сообщения, информирует DEITA.RU. Об этом пишет интернет-журнал Vice 14 августа.
Речь идет о прослушивании аудиосообщений голосового помощника Cortana и специальной программы Skype.
Чтобы заявить о прослушке во всеуслышание, компании пришлось изменить некоторые пункты в политике конфиденциальности. Примечателен не только сам факт прослушки, но и то, что разговоры расшифровываются.
Ранее прошла информация о том, что другие крупные IT-корпорации отказались от возможности прослушки.
Екатерина Брязгунова
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