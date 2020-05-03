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Крупная рыба: приморский нарушитель самоизоляции оказался серийным преступником
Теперь ему грозит штраф и реальный срок
В одном из скверов Находки полиция остановила прохожего – он шел без маски и нарушал режим самоизоляции. Позже выяснилось, что задержанный – вор-рецидивист, который находился в федеральном розыске, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в городской полиции, при задержании мужчина не смог объяснить, почему находится на улице. Кроме того, он начал хамить и вести себя довольно вызывающе.
«Позже выяснилось, что он находится в федеральном розыске за серию краж», - отметили в ведомстве.
Пока что мужчина находится под стражей – там ему находиться 15 суток. Нарушителю грозит штраф за нарушение самоизоляции и пять лет на несколько совершенных краж.