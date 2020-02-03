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Крупная сеть супермаркетов отказалась от овощей из КНР

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Владельцы пообещали не повышать цены

Одна из крупнейших сетей супермаркетов в России «Магнит» объявила о временном прекращении поставок овощей и фруктов из Китая, сообщает DEITA.RU. Представитель сети объяснил это страхом ввезти коронавирус из страны.

Как пишет РИА Новости, компания обещает не поднимать цены на овощи и фрукты из-за отказа от импорта из КНР. С начала года компания завозит продукты из других стран – Марокко, Израиля и Турции. Также сообщается об увеличении доли поставок от российских производителей.

По последним данным, от вируса погибло более 360 человек. В России уже двое заболевших – оба граждане КНР. В понедельник Михаил Мишустин подписал документ, позволяющий депортировать больных коронавирусом иностранцев.

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