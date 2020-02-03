Новости
Власти подарят ветеранам смартфоны
3 Февраль 2020, 23:45
Крупная сеть супермаркетов отказалась от овощей из КНР
3 Февраль 2020, 23:15
Чиновниц, унизивших блокадников, уволили в Крыму
3 Февраль 2020, 22:45
Роспотребнадзор рассказал о новых заболевших вирусом в России
3 Февраль 2020, 22:15
Аптеки подняли цены в 35 раз из-за ажиотажа на эпидемии
3 Февраль 2020, 21:45
Российские власти придумали новую проблему для iPhone
3 Февраль 2020, 21:15
Мишустин поручил депортировать зараженных иностранцев
3 Февраль 2020, 20:45
Министр Козлов пообещал свои теплицы Дальнему Востоку
3 Февраль 2020, 20:15
Крупная сеть супермаркетов отказалась от овощей из КНР
Владельцы пообещали не повышать цены
Одна из крупнейших сетей супермаркетов в России «Магнит»
объявила о временном прекращении поставок овощей и фруктов из Китая, сообщает
DEITA.RU. Представитель сети объяснил это страхом ввезти коронавирус из страны.
Как пишет РИА Новости, компания обещает не поднимать цены на овощи и фрукты из-за отказа от импорта из КНР. С начала года компания завозит продукты из других стран – Марокко, Израиля и Турции. Также сообщается об увеличении доли поставок от российских производителей.
По последним данным, от вируса погибло более 360 человек. В России уже двое заболевших – оба граждане КНР. В понедельник Михаил Мишустин подписал документ, позволяющий депортировать больных коронавирусом иностранцев.