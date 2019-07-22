В Приморье возбуждено уголовное дело по факту получения взятки главой администрации поселка Новошахтинский, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по региону.

Как рассказали в ведомстве, под следствием находится не только глава населенного пункта, но депутат муниципального комитета Новошахтинского поселения. В отношении представителей власти возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Посредничество в получении взятки».

Установлено, что в 18 июля депутат находился у себя в автомобиле в городе Уссурийске, где, являясь посредником, и передал взятку в размере 600 тысяч рублей. За эти деньги глава поселения должен был обеспечить победу в аукционе на право заключения договора на аренду земельного участка с администрацией Новошахтинского поселения.

На данный момент глава Новошахтинска находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, похожая ситуация произошла в Большом Камне Приморского края. Депутат города был обвинён в махинациях с землёй.

Екатерина Брязгунова