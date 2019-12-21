Крупнейшая федеральная сеть супермаркетов заходит в Приморье

Крупнейшая федеральная сеть продуктовых супермаркетов заходит в Приморский край в 2020 году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ведомости».

Группа компаний «Дикси» выведет свой бренд на Дальний Восток. Первым в числе регионов, куда придет ритейлер, станет именно Приморье.

Отмечается, что одна из местных раскрученных копаний готова сотрудничать с брендом и развивать франшизу, которая получила название «Первым делом».

Справедливости ради стоит отметить, что «Дикси» входит в топ-10 продовольственных ритейлеров России и именно они первыми заходят на Дальний Восток. Ранее самая восточная торговая точка находилась на Урале.

Екатерина Брязгунова