Крупнейшая утечка данных произошла в Сбербанке

Персональные данные клиентов крупнейшего российского банка попали в руки мошенников и теперь продаются на черном рынке, сообщает DEITA.RU.

По словам аферистов, они владеют данными по 60 миллионам пластиковых карт. Речь идет не только о действующих картах, так как их на данный момент всего лишь 18 миллионов, но и закрытых. Утечка данных прошла только по кредитным картам Сбербанка.

Как пишет «Коммерсант», на сегодняшний день это самая крупная утечка, которая произошла за всю историю Сбербанка и всей банковской истории.

В Сбербанке, в свою очередь, заявили, что информацию об утечке данных проверят.

Напомним, информация о продаже данных кредитных карт Сбербанка появилась в минувшие выходные дни. Объявление было размещено на одном из интернет-ресурсов, заблокированных в Роскомнадзором.

Екатерина Брязгунова