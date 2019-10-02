Крупнейшего производителя овощей признали банкротом

Арбитражный суд Приморского края признал Федеральное государственное унитарное предприятие «Дальневосточное» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, сообщает DEITA.RU.

Конкурсное производство открыто сроком на шесть месяцев. Заявление в арбитражный суд Приморского края поступило от Россельхозбанка, которому госучреждение задолжало более 101,7 млн рублей. Оно было подано в начале мая, тогда же началась процедура банкротства, и был назначен конкурсный управляющий на пять месяцев.

После пяти месяцев в отчете управляющий отметил, что невозможно восстановить платежеспособность должника и высказался о введения процедуры конкурсного производства в отношении должника.

В прошлом году предприятие уже хотела разорить Федеральная налоговая служба, тогда предприятие задолжало около 50 млн налогов, однако между участниками процесса было заключено мировое соглашение, по которому «Дальневосточное» признавало за собой долги. Согласно соглашению налоговая в залог взяла недвижимость предприятия: коровник, столовую, автостоянку и блочные теплицы. Общая площадь всего залогового имущества почти 43 тысячи квадратных метров. Также кредит в Россельхозбанке был взят в залог под землю в 3 га.

Отметим, что учредителями предприятия является Министерство образования и науки Российской Федерации. В Приморье у предприятия самые большие тепличные комплексы. Несколько лет назад предприятием руководил Сидоренко Валентин, родной брат экс-вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко, который был осужден на штраф и условный срок по статье превышение полномочий. На протяжении последних лет предприятие было производителем овощей, зелени, а также молока и молочных продуктов. На заводе работа порядка 350 человек.

Иван Юрьев