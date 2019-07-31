В первом полугодии текущего года Сбербанк заработал свыше 475 миллиардов рублей по МСФО, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

Согласно данным промежуточной сокращенной консолидированной финотчетности, каждая обыкновенная акция принесла кредитной организации 10 рублей и 70 копеек, что на 17,2 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Вырос и розничный кредитный портфель Сбербанка. Рост составил всего лишь 4,2 процента, однако в денежном эквиваленте это внушительная сумма — семь триллионов рублей. В итоге розничный портфель превышает 35 процентов в структуре кредитного портфеля.

Кроме того, подросли и средства клиентов. За прошлый квартал они выросли на два процента, при этом превысив 21 триллион рублей.

Михаил Светлов