Судостроительный завод «Восточная верфь» завершил строительство крупнейшего за последние 30 лет танкера, сообщает DEITA.RU.

Вице-губернатор Приморского края Александр Костенко принял участие в праздничной церемонии спуска судна на воду. Танкер получил название «Михаил Барсков», в длину судно чуть менее восьмидесяти метров, в ширину – немногим более пятнадцати. Судно оборудовано вертолётной площадкой.

Судно сможет работать в сложных условиях крайнего севера – заниматься обеспечением арктических судов грузами разного рода. Помимо этого, танкер сможет обеспечить техническую поддержку пострадавшим судам - снять с мели, потушить пожар, откачать воду из повреждённых отсеков.

Танкер возводили на протяжении пяти лет. Как отмечает руководство судостроительного завода, подобный заказ отличался сложностью исполнения. «Михаил Барсков» - крупнейшее судно из построенных в Приморье за последнее тридцатилетие. Уникальность танкера заключается ещё и в том, что на территории России суда, которые могут вести работу в том числе и в условиях сложной ледовой обстановки ранее не выпускались.

Вице-губернатор региона Александр Костенко вручил особо отличившимся мастерам завода почётные грамоты и благодарности от имени губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Софья Корф