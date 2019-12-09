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Крупнейший в мире водопад высох - фото
Водопад Виктория, расположенный в Африке, почти полностью высох, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.
Обмеление одной из величайших рек материка Замбези привело к тому, что водопад почти полностью высох. Теперь туристы, которые прибыли из дальних стран специально, чтобы полюбоваться на чудо природы, могут созерцать голые скалы.
Глава Замбии Эдгар Лунгу сказал, что это явление является одним из главных подтверждений изменения климата.
Напомним, Виктория является крупнейшим в мире водопадом. Его высота превышает сто метров, в ширина — 1,7 километра. Он получил свое название в часть королевы Англии.
Екатерина Брязгунова