Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда

Во Владивостоке временно закрыли парковку возле Приморского филиала Мариинского театра, сообщает DEITA.RU.

Сегодня утром горожане сфотографировали табличку «Проезд ограничен. Извините за предоставленные неудобства».

Местные жители предполагают, что подобная мера связана с несколькими причинами. Во-первых, гололедица, которая не «отпускает» городские улицы уже с начала этой недели. Во-вторых, дрифтеры, на которых уже неоднократно жаловались местные жители.

Отметим, что вопрос об ограничении парковки в этом месте поднимался неоднократно – этим летом молодые горожане облюбовали площадку в качестве места отдыха, куда можно приехать и покурить кальян, а ночью «порадовать» жителей окрестных домов громким визгом тормозов.

Точная причина закрытия пока не известна. Вполне вероятно, что это связано с погодными условиями.

Александра Маслова