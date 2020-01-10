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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Крупнейшую страховую компанию признали банкротом

банкрот

В Якутии признали банкротом крупнейшую страховую компанию – «Стерх», сообщает DEITA.RU.

Как сообщают СМИ, компания существует на рынке с 2005 года и имеет несколько десятков филиалов в Якутии, а также отделения в Москве, Владивостоке, Хабаровске, Казани и Краснодаре.

Отметим, что ЦБ забрал лицензию у «Стерха» еще осенью пришлого года. Произошло это из-за ряда нарушений в порядке инвестирования резервов.

Сейчас открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим «Стерха» суд назначил Агентство по страхованию вкладов.

Напомним, ранее Банк России ликвидировал в принудительном порядке Эксперт Банк. Связано это с тем, что кредитная организация многократно нарушала законодательство по серьезным пунктам –«отмывание» средств и финансирование терроризма.

Александра Маслова

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