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Группа избивавших девушек сутенеров отправится в суд
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10 Январь 2020, 13:15
Дорогу женщинам: Минтруд утвердил рекомендации регионам
10 Январь 2020, 13:00
Банки взвалили платежи на плечи клиентов
10 Январь 2020, 12:45
Уменьшить пенсию в 2020 году могут за переезд в другой регион
10 Январь 2020, 12:30
Владельцам электрокаров хотят дать льготы
10 Январь 2020, 12:15
Бывший ресторатор из Казани займется культурой Владивостока
10 Январь 2020, 12:00
Крупнейшую страховую компанию признали банкротом
В Якутии признали банкротом крупнейшую страховую компанию – «Стерх», сообщает DEITA.RU.
Как сообщают СМИ, компания существует на рынке с 2005 года и имеет несколько десятков филиалов в Якутии, а также отделения в Москве, Владивостоке, Хабаровске, Казани и Краснодаре.
Отметим, что ЦБ забрал лицензию у «Стерха» еще осенью пришлого года. Произошло это из-за ряда нарушений в порядке инвестирования резервов.
Сейчас открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим «Стерха» суд назначил Агентство по страхованию вкладов.
Напомним, ранее Банк России ликвидировал в принудительном порядке Эксперт Банк. Связано это с тем, что кредитная организация многократно нарушала законодательство по серьезным пунктам –«отмывание» средств и финансирование терроризма.
Александра Маслова