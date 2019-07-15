Владельца группы нефтяных компаний хотят арестовать и поместить в СИЗО за мошенничество с крупными суммами, сообщает DEITA.RU.

Дело Дмитрия Мазурова, который владеет группой компаний "Новый поток", готов рассматривать Тверской районный суд. Следствие просит арестовать обвиняемого в мошенничестве и перевести в СИЗО.

Мазуров был собственником Антипинского НПЗ в Тюмени. Ему же принадлежит Марийский НПЗ в республике Марий Эл. Он подозревается в хищении кредитов на крупные суммы, в целом – более, чем трех миллионов рублей. При этом адвокаты считают действия правоохранительных органов чрезмерными и неправомерными, а юристы, принадлежащие компании, добавляют: Мазуров не скрывается и не попробовал исчезнуть из поля зрения следствия, его незачем брать под стражу. Территорию страны, по их словам, обвиняемый тоже покидать не планировал.

Добавим также, что Мазуров приезжал в МВД РФ и дал пояснения, предоставив весомый пакет документов по всем вопросам, возникшим у следователей. Мазуров, по мнению следователей, совершил преступление по 4 статье 159 УК РФ. Его могут лишить свободы на срок до десяти лет.

Анастасия Туркова