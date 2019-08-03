Видео с плавником, предположительно, хищницы, распространяется в социальных сетях, сообщает DEITA.RU.

Как утверждает очевидец в популярном паблике primpogoda_25_region, видео снято в районе островов Попова и Рейнеке. «А это вот флора, и фауна плавает с плавником в этом проливе. Чувствует себя очень уверенно, по-хозяйски. Видимо, тепло ей. Поэтому, здравствуй, лето красное, и прощай, купальный сезон. Бережем конечности», - предостерегает оператор.





В Японском море можно встретить дюжину видов акул. Чаще всего люди видят сельдевых акул, которые не представляют опасности для человека.

Однако были и случаи нападения белых акул на людей в Приморье в 2011 году. От их челюстей пострадали два человека. Сначала акула напала на молодого человека в бухте Теляковского. Врачи смогли сохранить жизнь парню, но руки пришлось ампутировать по локти. Двумя днями позже акула напала на подростка возле острова Желтухина. Хищница сильно покусала ноги своей жертвы, к счастью, врачам удалось спасти конечности.

В перечень потенциально опасных акулами мест попали острова Рикорда, Шкота, Елена, Энгельма, Фальшивый, Ахлестышева, Лаврова, Уши, Скрыплёва, Скребцова, Наумова, Малый, Клыкова, Пахтусова, Моисеева, Желтухина, Карамзина, Кротова, Сергеева, Моисеева, Циволько, Верховского, Козлова, Два Брата и полуостров Песчаный, говорится в постановлении городской администрации «Об организации летнего отдыха и обеспечении безопасности населения в период купального сезона 2019 года».



Дмитрий Санников