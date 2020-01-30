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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Крупной стройке в Приморье угрожают остановкой работы

экономика, строительство, стройка, кран

Строительство жилых домов в Большом Камне может быть приостановлено. Обращение от имени работников с подобной угрозой и жалобами на задержки зарплат появилось в соцсетях, сообщает DEITA.RU.

Работники строительной компании ОМО БК, возводящей жилые дома в приморском городе Большой Камень, готовы остановить работу на одном из участков, говорится в обращении к СМИ, опубликованном в популярном инстаграм паблике dpscontrol якобы от их имени. Причина, по словам авторов поста, заключается в систематических задержках и невыплатах зарплат.

Указывается на то, что проблемы с зарплатами начались в октябре прошлого года. Они утверждают, что «за декабрь не выплачено, аванс за январь с задержкой», а «руководство уклоняется отрешения проблем».

стройка, строящиеся дома, Большой Камень

Работники опасаются, что фирма может обанкротится, и они останутся без денег. Поэтому работники ОМО БК официально уведомили руководство фирмы о намерениях приостановить работу (заявление на имя директора имеется в распоряжении редакции). Одновременно они собираются отправить заявления в прокуратуру и комиссию по трудовым спорам. Крупная стройка в таком случае рискует сорвать важные сроки сдачи жилья.

Частная строительная компания ОМО БК, по данным сервиса проверки контр-агентов Seldon.Basis, зарегистрирована в Большом Камне 7 апреля 2016 года и за этот небольшой срок успела сменить 10 директоров и 5 учредителей. Имеет несколько дел в Арбитражном суде: со строительной фирмы пытаются взыскать 9,43 млн. рублей, ОМО БК, в свою очередь, намерено взыскать 57 млн. рублей с двух предприятий. Еще 400 тысяч со строительной фирмы должны взыскать судебные приставы. Вполне возможно, что у подрядчика жилого комплекса возникли проблемы с деньгами, интересно, знает ли об этом заказчик жилого комплекса в Большом Камне.

Светлана Алеутская

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