Люди старшего поколения получат денежные преференции, сообщает DEITA.RU.

Кабинет министров России предложил предоставлять гражданам пенсионного возраста, а также инвалидам, которые работали в условиях Крайнего Севера новый вид денежной компенсации, а именно частичную оплату проезда за рубеж.

Теперь предложение правительства предстоит рассмотреть депутатам Государственной Думы. Как отметили сами чиновники, предложенный ими законопроект призван создать одинаковые возможности для пенсионеров при получении гарантированной компенсации, положенной за проезд к месту отдыха один раз в два года.

Необходимость новой нормы в правительстве также объяснили тем, что в данный момент Пенсионный фонд России делает такую компенсацию только для мест отдыха, находящихся на территории страны, однако многие пенсионеры предпочитают отдыха за рубежом и по решению суда добиваются частной компенсации понесённых расходов на транспорт.

Дмитрий Шевченко