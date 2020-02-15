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Крупную партию китайских овощей доставили в Приморье

овощи, сельдерей

Переход к системным поставкам поможет снизить розничные цены на эти продукты

В субботу из Китая в Приморье приехали 14 фур с овощами, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пояснили в краевом правительстве, это стало первой крупной партией овощей, которая была доставлена в Приморье после ограничений, введенных Поднебесной в связи с эпидемией коронавируса.

Отмечается, что переход к системным поставкам поможет снизить розничные цены на эти продукты.

Как заявил запред правительства Константин Шестаков, слаженная работа приморских властей и китайской стороны помогла восстановить массовые поставки овощей.

Он заметил, что накануне, 14 февраля, в Приморье из Китая приехали три фуры, в субботу их уже стало 14.

«Думаю, что в ближайшее время мы увидим реакцию торговых сетей на новый товар – а именно, снижение стоимости», - заявил Шестаков.

Напомним, рассказать о фактах резкого завышения цен можно, обратившись на «горячую линию» минпромторга Приморья по телефонам: 8 (914) 703-14-90, 8(423) 273-14-90

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