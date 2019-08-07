Во вторник, 6 августа, в администрации Приморья прошел инвестиционный совет при участии первого вице-губернатора Приморья Веры Щербины и врио вице-губернатора Приморья Константина Богданенко, сообщает DEITA.RU.

Как отметил врио вице-губернатора приморья Константин Богданенко, большинство задач, которые были поставлены главой региона перед органами власти на прошлых заседаниях совета, решены.

«Работа инвестиционного совета уже становится традиционной. Его задача сделать так, чтобы инвестиционные проекты, которые реализуются в Приморье, получили всестороннюю поддержку краевых и муниципальных властей, других инстанций. Чтобы можно было решить проблемы, если они мешают работе инвестора. Главное, чтобы презентованные проекты были значимы для социально-экономического развития Приморья», - подчеркнул Константин Богданенко.

По его словам, в настоящее время Инвестиционный совет предоставляет возможность инвестору презентовать свой проект руководству региона, экспертам и общественности. Если инициатива получает положительную оценку членов совета, то может рассчитывать на быстрое прохождение административных процедур, решение других вопросов, что помогает в целом ускорить реализацию проекта.

Как отметил руководитель приморского отделения общественной организации «Деловая Россия» Алексей Тимченко, представление проектов на инвестиционном совете позволяют их рассмотреть более глубоко.

«Большое количество грамотных специалистов могут помочь инвестору с финансовой моделью или дать правовую оценку, что способствует качественному продвижению проектов. Поэтому такая площадка необходима для взаимодействия представителей бизнеса и органов власти», - заключил Алексей Тимченко.

Отметим, что на заседании совета рассматривались проект по строительству жилого микрорайона «Радужный» в Уссурийске, перспективы расширения производства по огранке алмазов во Владивостоке, проект группы компаний «Гиперон» по выращиванию мальков трепанга в Хасанском районе, проект строительства базы отдыха «Мыс Крутой» на Шаморе.

Иван Крышан