Торговые сети переходят на новый формат: вместо создания гипермаркетов они предпочитают компактные торговые точки и небольшие магазины, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ленту.ру".

На смену огромным залам в 15 тысяч «квадратов» приходят маленькие – до пяти. В действующих магазинах площади сокращаются тоже. Причиной тому нежелание россиян скупать продукты про запас и появившаяся привычка обзаводиться всем необходимым в магазинах около дома. Иная выгода от такого подхода – в уменьшении очередей и цен на продукты, ведь небольшие торговые точки подстраиваются под покупателя.

О такой тенденции говорят представители крупных торговых сетей как в России, так и за рубежом. Большие торговые залы практически не строятся, и планов на постройку таковых нет.

Анастасия Туркова