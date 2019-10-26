Крупные штрафы ГИБДД заплатят российские водители

Поддельные полиса ОСАГО всё чаще оказываются на руках у автовладельцев. Однако не всегда о подделке знает сам владелец, сообщает DEITA.RU.

Представители ГИБДД, ЦОДД и Союза автостраховщиков устроили проверку подлинности ОСАГО у российских водителей. Для данной работы были переоборудованы дорожные камеры и фиксировали всех, кто пользуется автомобилем без ОСАГО.

Итоги проверки оказались печальны - до половины полисов на руках шоферов оказались пустышкой. Фактически полис на месте, однако получить по нему страховку невозможно.

Попадая в ДТП, водитель обращается в страховую компанию, там же разводят руками, потому что номер полиса не зафиксирован.

Представители Союза автостраховщиков напоминают, что покупать полис у посредников - небезопасно! Отдав деньги посреднику и получив заветный документ, есть риск, что полис также не зафиксируют в базе ОСАГО. Кроме того, следует насторожиться, если посредник гарантирует низкую стоимость ОСАГО.

Из-за роста числа подделок, водителям гарантирован очередной штраф.

Софья Корф