Крупные штрафы и аресты ждут россиян с детьми

Россияне продолжают делить детей самыми жестокими методами, запрещая малышам видеться с мамой или папой. В СовФеде разработали специальный проект закона, который позволит детям, если не воспитываться в полных семьях, то хотя бы постоянно общаться с тем родителем, с которым не проживает, сообщает DEITA.RU.

Руководитель одного из комитетов СовФеда Андрей Кутепов предлагает жестко штрафовать или даже арестовывать на пять суток отцов и матерей, который не выполняют решение суда о том, что ребенок должен на постоянной основе видеться со вторым родителем, пишет РИА ФАН.

Напомним, на сегодняшний день за такое правонарушение предусмотрен штраф до трех тысяч, а в случае повторного нарушения — арест или штраф до пяти тысяч. Однако данная мера не работает, так как тот родитель, который скрывает ребенка, не разрешает видеться со вторым родителем даже после решения суда. То есть, повторного нарушения в данной ситуации просто-напросто нет.

Екатерина Брязгунова