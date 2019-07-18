Тем, кто ездил по платным трассам без оплаты, придется платить штраф. Особенно большой штраф – за повторные нарушения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на LIFE.

Штрафная сумма за использование таких дорог без оплаты варьируется и может составлять от двух с половиной до десяти тысяч. Столько придется платить водителю, который проезжал пункты оплаты на платных участках дорог, ломая шлагбаум, или если он не оплатил участок пути с системой free-flow.

Камеры фиксируют факт проезда и отправляют уведомления водителям по почте.

Для водителей грузовиков, которые проезжали без оплаты, но зарегистрированы на зарубежную компанию, штраф придет точно также. За повторное нарушение с автолюбителя спишут уже десять тысяч.

Не спасет от штрафа даже отсутствие денег: система free-flow затребует оплату, сформировав задолженность. И гасить ее нужно за пять суток с момента появления, если хочется избежать штрафа.

Анастасия Туркова