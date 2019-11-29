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Крупный чиновник подал в отставку
Глава сахалинского Минприроды покидает занимаемую должность, сообщает DEITA.RU.
Как отмечает местное издание «Сахалин.инфо», Александр Романов уже написал заявлении о добровольном сложении полномочий. Глава региона подписал документ.
Более четырех лет Александр Романов руководил краевым министерством. Сегодня, 29 ноября – последний день чиновника на этой должности. Отмечается, что исполнять обязанности главы будет нынешний замминистра Вадим Ваничкин.
Стоит отметить, что сахалинское Минприроды собираются объединить с Министерством охотничьего хозяйства. Итого, два ведомства будут реорганизованы в общее – Министерство экологии. Подчеркивается, что нефтегазовые проекты Сахалина, сейчас находящиеся под надзором Минприроды, станут компетенцией Минэкономразвития области.
Напомним, ранее в Приморье ушел с должности по собственному желанию директор аэропорта Владивосток, курировавший главные воздушные ворота региона более шести лет.
Напомним, в конце ноября мэр Владивостока Олег Гуменюк уволил с должности Игоря Стрельникова – бывшего уже руководителя предприятия, ответственного за уборку снега и чистку городских улиц.
Александра Маслова