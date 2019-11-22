Крупный чиновник потерял доверие министра и должность

Директор природного парка «Вулканы Камчатки» Сергей Макрушенко потерял свой пост, сообщает DEITA.RU.

Местное издание КАМ24 сообщает, что уволил Макрушенко лично министр природных ресурсов края. В качестве официальной причина названа утрата доверия. Кроме того, сообщается, что у сторон регулярно возникал конфликт интересов.

Сам министр, Алексей Кумарьков, официально прокомментировал свое решение для камчатского издания.

«Мы провели проверку, и нашли в парке, по сути, фиктивную единицу в штате. Теперь все материалы проверки отправятся в полицию и суд, чтобы было сформировано решение о заведении уголовного дело», - отметил министр.

Кроме того, издание отмечает, что, вполне вероятно, под «фиктивной кадровой единицей» скрывает жена экс-начальника парка, которая получала зарплату в учреждении.

Напомним, сегодня в Приморском крае по собственному желанию покинул должность глава аэропорта Владивосток, занимавший эту должность более шести лет.

Ранее во Владивостоке уволили чиновника, ответственного за уборку мусора в городе.

Александра Маслова