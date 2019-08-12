МЧС предупредило об уровне подъема воды в реке, сообщает DEITA.RU.



В Хабаровском крае продолжается борьба с последствиями стихии. В региональном МЧС уже предупредили, что в ближайшие два дня река Амур у Хабаровска может подняться еще выше. Не исключено затопление города.

Сейчас уровень Амура выше неблагоприятной отметки на 100 сантиметров. В ближайшие дни прогнозируется увеличение уровня воды в реке еще на 15-20 сантиметров. Режим ЧС все еще действует в регионе.

Ранее сообщалось о том, что ожидаемый уровень подъема реки – до 6 метров. Если воды будет столько, то подтопления не избежать двум районам города, а также Комсомольску-на-Амуре и 15 районам края.

Елена Миронова