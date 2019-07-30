В Арбитражный суд Приморского края поступило заявление от ООО «ВМТ» к администрации Владивостока по поводу отмены ненормативного, по мнению инвестора, правового акта, который запретил строительство многофункционального комплекса «Океан» рядом с Морским вокзалом, сообщает DEITA.RU.

Отмена мэрией разрешения на строительство масштабного проекта в июне вызвала в столице большой скандал, ибо известно, что инвесторы в свободном порту Владивосток – лица неприкасаемые. Застройщик, вложивший средства в большую стройку в районе Морского вокзала Владивостока, твердо намерен судиться с мэрией дальневосточной столицы. Правда, после изучения заявления стало понятно, что оно было подано в суд с нарушениями. В итоге суд предложил истцу исправить замечания и до 16 августа 2019 года исправить допущенные нарушения. Истец подал ходатайство о возвращении заявления, что и было сделано судом, и, видим, исправляет замечания.

Напомним, что администрация Владивостока отменила разрешение на строительство очередного большого многофункционального центра в центре города в начале июня 2019 года. Городские чиновники обнаружили отсутствие правоустанавливающих документов на один из земельных участков, когда стройка была уже в самом разгаре. Странно, что та же городская администрация, которая выдавала разрешения, отчего-то не заметила критичных нарушений ранее. Стоимость проекта оценивали в 3 млрд рублей.

Иван Юрьев