В начале октября крупный IT-форум пройдет в кампусе ДВФУ на острове Русский, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму, которая прошла в администрации Приморья сегодня, 5 августа.

Как рассказал врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук, в программе форума планируется несколько блоков, которые тесно сопряжены с национальным проектом программы «Цифровая экономика».

«Помимо этого мы призываем наших коллег по ДФО вносить разные предложения по основным направлениям, а также поднимать острые вопросы, которые в настоящее время у них стоят на повестке. Под эти темы мы будем приглашать экспертов, которые расскажут и поделятся своим опытом работы. Также под эти же вопросы придут бизнес-структуры, которые представят технологичные решения, которые можно использовать у нас», - отметил врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук.

Как отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов, цифровая экономика - это экономика партнерств.

«Именно на форуме появится уникальная возможность, где государство делает запрос для бизнеса, в результате чего появляются какие-то определенные заказы. Бизнес видит, как он может структурировать свою деятельность под запрос государства. Также на форуме совмещается работа с детьми и студентами, где представители бизнеса могут черпать кадровый потенциал и впоследствии воспитывать этих специалистов под себя», - подчеркнул Александр Логинов.

Иван Крышан