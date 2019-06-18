Мошенники обманули работников банка и взяли крупный кредит во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

В социальных сетях появилась информация о том, что сотрудники коммерческого банка обратились в полицию. По их словам, аферисты взяли крупный кредит от лица фиктивной фирмы.

Пострадавшие рассказали, что двое мужчин представились сотрудниками торговой фирмы и предоставили соответствующие документы. В ходе переговоров они пояснили, что им необходимо оформить кредит на развитие бизнеса и покупку нового оборудования.

Сотрудники банка пошли им на встречу и выдали 1,5 миллиона рублей на обычных условиях кредитования. Однако заемщики вскоре перестали платить взносы по процентам, отключили телефоны и больше на связь не выходили. После более детальной проверки удалось выяснить, что на самом деле их фирма является фиктивной и и на бумаге.

Банкиры рассказали, что сообщили о происшествии в полицию и описали внешность аферистов, а также предоставили номера их телефонов. По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов