Спасатели эвакуировали двух дельфинов и ликвидировали крупный пожар, сообщили DEITA.RU в Главном Управлении МЧС России по городу Севастополю.

В субботу, 25 мая, на пульт дежурной части поступило сообщение о горении смежной крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Спасатели сформировали четыре звена газодымозащитной службы и одновременно приступили к тушению пожара, защите смежных помещений и эвакуации материальных ценностей.

В связи с угрозой распространения пожара силами сотрудников МЧС и дельфинария была осуществлена эвакуация двух дельфинов в безопасный водоем.

Как отметили в ведомстве, благодаря своевременному реагированию и грамотным слаженным действиям удалось быстро достичь ликвидации пожара и не допустить его распространение на смежные строения. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.

Дмитрий Санников