Крупный пожар произошел в приморской школе

Школа в приморском Фокино загорелась, уже эвакуировано более 500 человек, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает краевое МЧС, сигнал о пожаре поступил в 9:53. Уже спустя семь минут на место происшествия прибыла пожарная служба.

«Еще до прибытия расчетов в школе оперативно эвакуированы 554 человека, все они сейчас находятся в соседней гимназии №259», - отмечает представитель ведомства Михаил Исаметов.

Как выяснили огнеборцы, на первом этаже здания загорелись полы. Причина возгорания пока не установлена. Отмечается, что локализовать пламя удалось за семь минут, спустя полчаса пожар был целиком ликвидирован.

«Во время пожара никто не пострадал» - добавили в ведомстве.

Всего в работах участвовало 16 человек и 5 техъединиц.





Александра Маслова