Глава банка «Восточный» Александр Нестеренко обратился к акционерам с просьбой оказать кредитной организации финансовую помощь, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, «Восточный» выполнил требования Центробанка России, и теперь кредитной организации не хватает капитала. В связи с этим, совет директоров просят оказать финансовую поддержку в любой форме: дополнительная эмиссия акций, взносы акционеров или выкуп активов с текущим резервом.

В 2019 году «Восточный» был вынужден выполнить два предписания Центробанка. В марте он увеличил резервы на 12 миллиардов рублей, чтобы покрыть проблемные активы, а в мае еще на 5 миллиардов рублей. Как отмечает «Ъ», Центробанк также ограничил «Восточному» с 30 мая привлечение средств населения, ИП и малых предприятий, сроком на полгода. Такие ограничения применяются, чтобы не допустить рост угрозы интересам кредиторов до финансового оздоровления.

Накануне специалисты провели опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство россиян (77%) доверяют данным банков о финансах. Такое количество доверяющих стало одним из самых высоких показателей в Европе, судя по данным международной платежной системы Mastercard.

Дмитрий Санников