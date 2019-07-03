Владельцы компаний боятся уголовного преследования, сообщает DEITA.RU.



Основатель одного из крупнейших ритейлеров алкоголя в России «Красное& Белое» Сергей Студенников перевел основные юрлица компании за границу. Как пишет РБК, теперь три крупнейших юрлица зарегистрированы на Кипре.

Речь идет об ООО «Прометей» (60% выручки ритейлера), ООО «Оазис» и «ООО «Абсолют». Сообщается, что компания состоит из нескольких юридических лиц, но все они напрямую контролируются Студенников. Юрлица не объединены в холдинг.

Именно поэтому в конце 2018 года у налоговой возникли вопросы. Силовики проводили обыски, а в СМИ появлялись сообщения о том, что бизнес хотят «отжать».

В последнее время все больше бизнесменов, владеющих большим бизнесом, начинают бояться системы. Так, глава «ДНС» Дмитрий Алексеев недавно заявил, что «сейчас все думают только о том, как не попасть под каток уголовного преследования. В стране уже давно “посадки” стали любимым инструментом управления, а сейчас этот инструмент сломался, и уголовное преследование стало хаотичным».

Елена Миронова