telegr wh call

Новости

ГИБДД показала новые тесты на алкоголь

29 Октябрь 2019, 12:01

"Как тебе такое, Илон?" Лопату закатали в асфальт во Владивостоке

29 Октябрь 2019, 11:40

Столичные эксперты рассказали о перспективах Театра молодёжи во Владивостоке

29 Октябрь 2019, 11:21

Министр Орешкин нашел шпионов в Счетной палате

29 Октябрь 2019, 11:20

Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ

29 Октябрь 2019, 11:15

Сбербанк рассказал радостную весть

29 Октябрь 2019, 11:03

Многодетным семьям упрощают льготы по транспортному налогу

29 Октябрь 2019, 10:49

«Мужики просто стояли» - военный спас ребенка из горящей машины

29 Октябрь 2019, 10:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Крупный рыбопромышленник сменил Москву на Владивосток

море, небо, владивосток, дальзавод,

Из Москвы во Владивосток переехал головной офис Русской рыбопромышленной компании, сообщает DEITA.RU. Компания зарегистрировалась по адресу улица Пушкинская, 87.

Как отметили в самой компании, переезд связан из-за разницы во времени, что осложняло рабочий процесс. В Москве компания закрыла свой офис, где располагалось несколько департаментов, в том числе финансовый и юридический. Во Владивостоке располагался филиал компании, часть отделов дублировалось с московским офисом.

В середине октября до этого компания выиграла 10 из 25 квот на добычу краба на Дальнем Востоке, что является около 15% добычи всего краба в стране. Квоты компании обошлись в 38 млрд. рублей. Ежегодно она сможет добывать до 13 тысяч тонн краба. 

В Приморском крае компания строит рыбоперерабатывающий задов, подобный находится на севере страны в Мурманске. Добывать краба компания сможет в северных дальневосточных морях: Охотском и Беринговом. Также компания сможет добывать краба рядом с Камчаткой.

Смена адреса в документах произошла в пятницу, 25 октября. В связи с переездом компании в дальневосточную столицу, предполагается, что в регионе увеличится налоговая база. Так, на 31 декабря 2017 года компания заплатила налогов и обязательных взносов более 400 млн рублей. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 582,37 млн рублей. Основными импортерами являются Германия и Южная Корея. 

Отметим, что Русская рыбопромышленная компания на 95% принадлежит Глебу Франку, еще одним учредителем является ООО «РМД ЮВА». 

Иван Юрьев

Читайте также:

Сбербанк будет ловить крабов

Прорыв дамбы власти свалили на крабов

Громкое назначение произошло в Приморье

Популярное

Как получить пенсию в 30 тысяч рублей, сказали в Сбербанке

Новые законы изменят жизнь россиян с 1 ноября

Подросток устроил массовую аварию, пострадали семь человек

Автобусы Владивостока потянули на уголовку
Загрузка...
Загрузка...