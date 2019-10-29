Крупный рыбопромышленник сменил Москву на Владивосток

Из Москвы во Владивосток переехал головной офис Русской рыбопромышленной компании, сообщает DEITA.RU. Компания зарегистрировалась по адресу улица Пушкинская, 87.

Как отметили в самой компании, переезд связан из-за разницы во времени, что осложняло рабочий процесс. В Москве компания закрыла свой офис, где располагалось несколько департаментов, в том числе финансовый и юридический. Во Владивостоке располагался филиал компании, часть отделов дублировалось с московским офисом.

В середине октября до этого компания выиграла 10 из 25 квот на добычу краба на Дальнем Востоке, что является около 15% добычи всего краба в стране. Квоты компании обошлись в 38 млрд. рублей. Ежегодно она сможет добывать до 13 тысяч тонн краба.

В Приморском крае компания строит рыбоперерабатывающий задов, подобный находится на севере страны в Мурманске. Добывать краба компания сможет в северных дальневосточных морях: Охотском и Беринговом. Также компания сможет добывать краба рядом с Камчаткой.

Смена адреса в документах произошла в пятницу, 25 октября. В связи с переездом компании в дальневосточную столицу, предполагается, что в регионе увеличится налоговая база. Так, на 31 декабря 2017 года компания заплатила налогов и обязательных взносов более 400 млн рублей. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 582,37 млн рублей. Основными импортерами являются Германия и Южная Корея.

Отметим, что Русская рыбопромышленная компания на 95% принадлежит Глебу Франку, еще одним учредителем является ООО «РМД ЮВА».

Иван Юрьев