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6 Декабрь 2019, 18:15

Крупный штраф за сайт получил Северо-Курильский порт

суд

Арбитражный суд поддержал антимопольщиков, выписавших штраф компании «Северо-Курильский морской порт», сообщает DEITA.RU. Наказание от УФАС последовало за отсутствие сайта компании.

Антимонопольная служба страны выписала штраф в 100 тысяч рублей ООО «Северо-Курильский морской порт» за отсутствие информационного ресурса летом прошлого года. По мнению УФАС, из-за отсутствия сайта компания не раскрывала информацию о своей деятельности.

ООО «Северо-Курильский морской порт» решил обжаловать штраф в судебном порядке и подал соответствующий иск в Арбитражный суд. Однако служители Фемиды оставили в силе штраф антимонопольщиков, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Согласно базе постановлений УФАС, этот случай был первым, когда морской порт оштрафовали за отсутствие сайта. Согласно реестру обычно предписания выписываются портам за нарушение ценообразования, в виду того что порты являются монополистами в тех населенных пунктах, где они располагаются.

Иван Юрьев

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