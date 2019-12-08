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Крупный торговый центр сгорел на Дальнем Востоке - фото
В российском городе сгорел торговый центр в ночь на воскресенье, 8 декабря, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Еврейской автономии.
Как рассказали в ведомстве, пожар в торговом центре «Гигант» в Биробиджане начался ночью. В 7 часов 55 минут по местному времени пожар уже удалось потушить.
На данный момент на месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работают бригада электриков и сотрудники полиции.
Отмечается, что возгорание случилось на первом этаже. Пламенем охвачено свыше 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.
Напомним, что это не первый крупный пожар в торговых центрах Дальнего Востока. В конце сентября фактически дотла сгорел торговый центр «Максим» во Владивостоке. Возгорание пытались потушить более суток.
Екатерина Брязгунова