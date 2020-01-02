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Крупный вулкан выбросил столб пепла
В очередной раз проявил активность вулкан Эбеко на Курилах, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в МЧС края, Эбеко – довольно активный вулкан, в этот раз пепловый выброс составил 2,5 км. Шлейф от выхлопа, по словам ученых, достиг около 5 км.
Спасатели отметили, что местным жителям не стоит беспокоиться – никакой угрозы нет. Дело в том, что ближайший к вулкану населенный пункт – город Северо-Курильск порой ощущает на себе последствия таких выбросов. В этот раз не было ни пеплопада, ни характерного сероводородного запаха в городе.
Отметим, что за последние два десятка лет извержения Эбеко случались пять раз. Последний – всего в 2017 году.
Александра Маслова