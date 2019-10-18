Крутя педали: сахалинские пенсионеры стремятся к активному долголетию и осваивают электровелосипеды

Жители Сахалинской области старше 65 лет осваивают электровелосипеды, приобретенные Правительством региона. Накануне пенсионеры по островной столице проехались на 10 новых электробайках. Люди серебряного возраста являются участниками проекта «Сахалинское долголетие», сообщает Deita.ru.



Жить с удовольствием и долго

«Сахалинское долголетие» появилось на островах 1 апреля, движению дал старт губернатор региона Валерий Лимаренко. Проект помогает укрепить здоровье и получить новые знания пенсионерам. Его участники не сомневаются, что познание нового и движение – именно это продлевает жизнь и дает энергию человеку. Благодаря проекту жители старше 65 лет бесплатно посещают киносеансы, спектакли, фитнесс, для них проходят различные спортивные и культурные мероприятия.

Проект в цифрах

Сегодня в нем участвуют более 12 тысяч пенсионеров, а к концу года их количество увеличится на 3 тысячи. Движение охватывает все 18 муниципальных образований области. Пожилые люди имеют возможность бесплатно посетить свыше 50 спортивных и 60 культурных учреждений. Владельцами проездных билетов являются около 11 тысяч пенсионеров, а социальных карт – 12 тысяч.

Молодость – духу и телу

Для активного образа жизни людей старшего поколения, улучшения их психоэмоционального состояния, укрепления здоровья разработана спортивная часть проекта. В ней задействовано свыше 2 тысяч человек. Они посещают тренажёрные залы, где проводят занятия инструкторы, успешно участвуют в соревнованиях. К слову, недавно островные пенсионеры вошли в 10-тку сильнейших на Спартакиаде пенсионеров России. Кроме завоевания титулов, сахалинцы и курильчане старшего поколения летом танцуют на открытых площадках, и в планах, чтобы зимой они стали на лыжи.

Социальные аспекты

Еще проект предусматривает скидки от 3 до 10 % в магазинах и аптеках по «Социальной карте сахалинца». По словам начальника отдела модернизации социальных выплат Елены Степановой, для владельцев социальных карт и проездных билетов предоставляются скидки при покупке продовольственных товаров, лекарств и бытовой химии. Сейчас это пилотный проект, в нем участвуют более 50 торговых точек Южно-Сахалинска.

В проекте участвуют основные торговые сети: супермаркеты «Столичный», «Первый семейный», «Островной», «Матрешка», «Верный», супермаркет бытовой химии «Золушка», аптеки «Фармация». При этом их перечень регулярно расширяется.

Актуальная помощь

С конца сентября в двух муниципальных образованиях начали работать новые специальные межведомственные мобильные бригады. Они созданы в Углегорском и Долинском районах, в их составе – социальный работник, медик, представитель мэрии и другие участники, которые помогают пенсионерам оформить меры социальной поддержки, пенсии, дают консультацию по разным вопросам, в том числе бытовым.

По словам специалистом министерства социальной защиты, бригада доставляет пожилых сахалинцев из сел в райцентры для прохождения диспансеризации, дополнительных скринингов и других обследований. Кроме этого, до конца года будет приобретен еще один автобус мобильной бригады для Поронайского района.

Возраст – просто цифры

75-летняя сахалинка Людмила Рубцова отмечает плюсы проекта, среди них активный досуг – вместе с новыми друзьями – единомышленниками она посещает кино и театр. Более того, островитянка освоила скандинавскую ходьбу. По словам пенсионерки, благодаря активностям проекта у нее нормализовалось давление, улучшился сон. А теперь ездит на электровелосипедах. К слову, воспользоваться ими может любой желающий в возрасте от 9 лет. Двухколесный транспорт располагается на парковке рядом со спорткомплексом «Кристалл». Чтобы им воспользоваться, необходим паспорт и номер телефона, а для несовершеннолетних – присутствие родителей. Услуга бесплатная.

Михаил Светлов