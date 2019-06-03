Выяснилось, какой регион России самый успешный, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

В Институте комплексных стратегических исследований подсчитали, где зафиксирован самый быстрый рост пяти основных секторов экономики среди российских регионов. Лидерами стали Крым и Севастополь.

К основным секторам экономики, по которым проводилось исследование, относятся сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и сектор платных услуг за первый квартал текущего года.

Самым выразительным стал прирост в строительстве: в Севастополе показатели по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году вырос на 70,9%, в Крыму — на 20,7%. В сфере промышленности Крым «вырос» на 20,2%, а Севастополь — на 5,2%. Что касается розничной торговли – зафиксировано улучшение показателей в Крыму на 2,9%, в Севастополе — на 2,8%.

Эксперты уверены: рост крымской экономики связан с крупными федеральными строительными проектами.

Анастасия Туркова