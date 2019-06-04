Крыму совершенно не понравилось предложение сделать крымскую акваторию «международными водами», сообщает DEITA.RU.Зампредседателя Госсовета Крыма, постпред республики при Президенте России Георгий Мурадов заявил, что обсуждать этот вопрос и высказываться по поводу бесполезно, поскольку этого не произойдет. В том числе его слова стали ответом для замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, которая заговорила о желании присвоить Керченскому проливу международный статус.Именно провокацией посчитало правительство такие речи Киева, тем более, что Запад едва ли посодействует Украине в реализации подобных планов, как считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Анастасия Туркова